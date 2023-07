Rischia di stancare Rai | altro ribaltone in vista | che testa può saltare

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 luglio 2023) Boomerissima 2 si farà. La conferma arriva dai palinsesti che, rassicurano così Alessia Marcuzzi. L'ex conduttrice Mediaset tornerà in onda con la seconda edizione del suo show basato su sfide tra la generazione dei Boomer e quella dei Millennial nella prima serata. Lo show andrà in onda su Rai 2 a partire da martedì 31 ottobre e accompagnerà i telespettatori fino al 28 novembre. "Questa esperienza è unpunto di partenza ed è un nuovo gradino - aveva detto nel giorno del suo debutto -. È la prima volta che scrivo un programma e che me lo cucio addosso". Eppure potrebbe esserci un problema. A svelarlo ci pensa il settimanale NuovoTv. "Il suo Boomerissima, forse, dovrebbe essere un po' ritoccato per convincere i telespettatori più incerti. Perché la seconda edizione non è mai facile come quella del debutto, il rischio dii ...