Rigali | un fulmine | doppio record e sogno azzurro

(Di sabato 8 luglio 2023) ATLETICA. Al Challenge nazionale di Modena il camuno della Bergamo Stars vince i 100 metri in 10” 25, primato personale e provinciale che è anche il terzo tempo stagionale in Italia dopo quelli di Ceccarelli e Jacobs. E ora salgono le sue quotazioni per un posto nella staffetta 4x100 ai mondiali. Vince anche Falconi nel lancio del peso.