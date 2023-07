Riforma della giustizia | la politica rivendichi la propria autonomia

(Di sabato 8 luglio 2023) Escludo che a Palazzo Chigi qualcuno ritenga davvero l'indagine sul passato da imprenditore del ministro Daniela Santanché e il rinvio a giudizio coatto del sottosegretario Andrea Delmastro come attaccomagistratura al Governo. Perché se queste sono le armi delle procure per spingere l'esecutivo a desistere sulla, a Chigi possono dormire tranquilli. A mio avviso sono piccole difficoltà del percorso alle quali però mi auguro questo Governo dia il giusto peso. Da una parte mostrandosi fermo nel rivendicare – finalmente – l'rispetto agli altri poteri democratici per cui se un qualsiasi componente dell'esecutivo è indagato nulla cambia; dall'altra proseguendo nel percorso di riforme avviato senza cedere di un ...

Governo, sfida alle toghe: riforma Giustizia per porre fine a anomalie Avvenire

