(Di sabato 8 luglio 2023) Nella giornata di ieri, venerdì 7 luglio, Van der Sar è stato ricoverato in un ospedale in Croazia per un'emorragia al cervello. L'ex portiere, tra le altre, della Juve, è stato fino a pochi mesi ...

Nella giornata di ieri, venerdì 7 luglio,der Sar è stato ricoverato in un ospedale in Croazia per un'emorragia al cervello. L'ex portiere, tra le altre, della Juve, è stato fino a pochi mesi fa l'amministratore delegato dell'Ajax e si ...Commenta per primo Mondo del calcio in ansia per uno dei suoi protagonisti. Dopo ild'urgenza nella giornata di venerdì per un'emorragia cerebrale, Edwinder Sar resta in terapia intensiva . L'ex portiere di Ajax e Juventus si trovava in vacanza a Spalato, in Croazia ...Nel dicembre 2009 Edwinder Sar aveva detto addio al calcio per stare vicino alla moglie che aveva subito un' emorragia ... ed è stato trasportato in elicottero in ospedale per l'immediato...

Ricovero Van der Sar, l'Ajax: "Condizioni stabili ma ancora preoccupanti" Corriere dello Sport

Mondo del calcio in ansia per uno dei suoi protagonisti. Dopo il ricovero d'urgenza nella giornata di venerdì per un'emorragia cerebrale, Edwin van der Sar resta in terapia intensiva. L'ex portiere di ...Nel dicembre 2009 Edwin Van der Sar aveva detto addio al calcio per stare vicino alla moglie che aveva subito un'emorragia cerebrale. Dopo 14 anni l'ex portiere di Ajax, Juve ...