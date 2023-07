Richarlison | «Conte mi ha rimproverato davanti a tutti per due ore per aver parlato di stagione di merda»

... Alisson, Telles, Marquinhos, Bremer, Lodi, Ribeiro, Fabinho, Fred, Paquetá,, Antony. C. T : Menezes. GUINEA (4 - 3 - 3) : Kone, Sylla, Diakhaby, Sow,, Moriba, Diawara, Keita, ...(dal 20 st Raphael Veiga), Rodrygo (dal 37 st Malcom),(dal 38 st Pedro), Vinicius ... GUINEA: Kone I.,A. (dal 21 st Sylla D.), Sow S., Diakhaby M., Sylla I., Diawara A., Moriba I. (...parla anche delle dichiarazioni di: "Innanzitutto, ho visto l'intervista, non mi ha criticato. Ha solo detto che la sua stagione è uno schifo e ha ragione perché sin qui, anche per ...

Antonio Conte risponde a Richarlison e lo stronca: Ha ragione, la ... Sport Fanpage

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...