(Di sabato 8 luglio 2023) Dopo quasi vent'anni di chiusura, per motivazioni legate alla sicurezza,ildi. Finalmente i visitatori potranno accedere non solo all'esterno, come avvenuto nell'ultimo ...

Dopo quasi vent'anni di chiusura, per motivazioni legate alla sicurezza,il tempio dorico di Segesta. Finalmente i visitatori potranno accedere non solo all'esterno, ... All'della ...il Belvedere di Capodimonte dopo quasi un anno di chiusura dopo il crollo di un grosso albero. hanno costruito un "momento itinerante con peregrinazioni poetiche" all'del grande teatro ...al pubblico, dopo quasi vent'anni, il cuore del tempio dorico di Segesta. Da oggi i visitatori potranno accedere all'del maestoso edificio sacro, che finora era stato possibile ammirare ...

Riapre l’interno del tempio dorico di Segesta Culture

Dopo quasi vent’anni di chiusura, per motivazioni legate alla sicurezza, riapre il tempio dorico di Segesta. Finalmente i visitatori potranno accedere non solo all’esterno, come avvenuto nell’ultimo v ...L’arteria viaria che collega la città da levante alla Val Maremola, negli ultimi mesi, è stata oggetto di interventi per l’allargamento della strada e la ...