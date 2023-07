Resta impotente dopo una cura per il mal di schiena

(Di sabato 8 luglio 2023)e incontinenteunacontro il mal di. Dovrà convivere per sempre con queste gravi limitazioni un 50enne bresciano che nel 2017 si era sottoposto ad una terapia al presidio di Chiari (Brescia) dell’Asst Franciacorta. L’azienda ospedaliera lo ha risarcito con 600mila euro. A riportare la notizia è oggi il Corriere della Sera. Padre di famiglia, l’uomo si era sottoposto...

Brescia, resta impotente dopo le punture per il mal di schiena: risarcito con 600 mila euro Corriere della Sera

Dovrà convivere per sempre con queste gravi limitazioni un 50enne bresciano che nel 2017 si era sottoposto ad una terapia per curare il mal di schiena ...Per il cinquantenne un incubo: oltre all’impotenza anche l’incontinenza totale, iniziata nel 2017 dopo che si era sottoposto ad una terapia al presidio di Chiari dell'Asst Franciacorta, ora condannat ...