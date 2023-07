Residenze malati psichiatrici Punto unico regionale per le Rems più sicure

La gestione dei pazienti con misure di sicurezza da rivedere in toto. L'assessore alla salute Bezzini: 'Più attenzione ai percorsi di ......oncologici in fase terminale, soggetti a gravi malattie neurologiche, post - traumatici gravi ed in fase di ripresa da intervento chirurgico, nonché utenti ospiti di Rsa (sanitarie ......oncologici in fase terminale, soggetti a gravi malattie neurologiche, post - traumatici gravi ed in fase di ripresa da intervento chirurgico, nonché utenti ospiti di Rsa (sanitarie ...

Residenze malati psichiatrici Punto unico regionale per le Rems più ... LA NAZIONE

La gestione dei pazienti con misure di sicurezza da rivedere in toto. L’assessore alla salute Bezzini: "Più attenzione ai percorsi di cura".NAPOLI - Sarà "stabile e strutturale" il Tavolo tecnico sul diritto alla cura dei disabili gravi promosso in Campania dal consigliere regionale Enzo Alaia. Obiettivo: dare un impulso determinante all' ...