(Di sabato 8 luglio 2023) Allacciate le cinture e preparatevi a sfrecciare insieme a noi in questadie del recente pacchetto aggiuntivoFin dall’annuncio ufficiale della data d’uscita, avvenuto ormai lo scorso anno, la raccolta dedicata alle origini del simpatico e velocissimo riccio blu ha subito catturato l’attenzione di diversi fan. Non poteva essere altrimenti, dato che stiamo parlando di una riproposizione rimasterizzata dei primi quattro titoli dedicati alla celebre mascotte di SEGA. Recentemente poi il pacchetto si è ulteriormente ampliato con l’aggiunta di un DLC di contenuti extra che hanno di certo reso la collezione ancor più completa. Dunque, senza ulteriori indugi, scopriamo insieme in questache cosa ha in serbo per noied ...

Il loro ultimo album "Never Let Me Go" ( leggi qui la) e' uscito nel marzo del 2022. ... Calendario concerti: 11 luglio Nichelino (Torino),Park Stupinigi - Palazzina di Caccia ...LaElba è anche creatore e produttore della serie Diciamo che Idris Elba è il "one man ... approfondimento2, la nuova featurette del film con Idris Elba FOTOGALLERY @Anonymous Content ...... su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch ( qui la nostra).Superstars - intervista a Takashi Iizuka e Naoto ...

Recensione Sonic Origins Plus: nostalgia supersonica tuttoteK

Allacciate le cinture e preparatevi a sfrecciare insieme a noi in questa recensione di Sonic Origins e del recente pacchetto aggiuntivo Plus.Negli anni '90 c'è stato indubbiamente il momento di gloria di SEGA, che stava per sconfiggere addirittura Sony. Almeno ne era convinta.