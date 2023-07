Reazione a Catena 2023 | chi sono i Centrifugati | lavoro e vincita

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 8 luglio 2023) Fra i campioni dinon posassolutamente mancare quelli che hanno incassato un ricco bottino nel periodo di luglio. Stiamo parlando di Federica, Ilaria e Roberto, conosciuti con l'appellativo di ‘'. Il loro è stato un debutto a dir poco fortunato. Non a caso la primaè giunta alla loro prima partecipazione. Attraverso il loro carattere e la preparazione culturale, questo team è riuscito a suscitare un certo interesse sui fan di questo game show di Rai 1. In tanti, infatti, si stanno chiedendo chi siano Federica, Ilaria e Roberto, cosa fanno nella vita e quanti soldiriusciti a mettere in tasca durante la loro permanenza aa ...