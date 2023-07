Real Madrid | primo record Blancos per Arda Guler | boom social storico

(Di sabato 8 luglio 2023) Il giovanissimo neo arrivato in casaha già fatto registrare unassoluto per il club... sui

Nelle scorse ore la presentazione ufficiale del suo arrivo al, ora anche la conferma: il giovane Arda Guler è già da record per i Blancos . Il neo acquisto, infatti, ha fatto registrare il primo traguardo significativo della sua esperienza in ...Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola Osimhen è finito nel mirino del, con l'attaccante classe 1998 che rappresenterebbe l'alternativa a Mbappè. Qualora il francese non dovesse ...... esultanza gol Kylian Mbappe' ONLY ITALY Secondo Rmc Sport , il Psg è convinto che Kylian Mbappé abbia già un accordo con ilper sbarcare in Spagna la prossima stagione, un accordo chiuso ...

Tiene banco il futuro del fuoriclasse francese: il Real Madrid è su di lui, cresce l'interesse del Liverpool. Intanto il Psg fissa l'aut aut ...Tiene banco il futuro del fuoriclasse francese: il Real Madrid è su di lui, cresce l'interesse del Liverpool. Intanto il Psg fissa l'aut aut ...