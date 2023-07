Rapporto ecomafia 2023 | interviene Ascani

(Di sabato 8 luglio 2023) ROMA – Martedì 11 luglio, alle ore 9.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio viene presentato ildi Legambiente.la vice presidente della Camera dei Deputati, Anna(foto). L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

... con una media di quasi 84 reati al giorno, circa 3,5 ogni ora : sono questi i numeri documentati nell'ultimodi Legambiente il cui aggiornamento per il 2022 sarà presentato l'11 ...È stato presentato oggi a Lamezia Terme, nell'ambito della seconda giornata della dodicesima edizione di Trame Festival, un'anticipazione delannuale "" 2023 che sarà presentato a Roma l'11 luglio. L'incontro, moderato dalla giornalista Viviana Spinella, è stata l'occasione per fare il punto sui dati dell'illegalità ...Presentato oggi a Lamezia Terme, nell'ambito della seconda giornata della dodicesima edizione di Trame Festival, un'anticipazione delannuale "" 2023 che sarà presentato a Roma l'11 luglio. L'incontro, moderato dalla giornalista Rai Viviana Spinella, è stata l'occasione per fare il punto sui dati dell'illegalità ...

Ecomafia 2023, l'11 luglio a Roma la presentazione del nuovo ... La Nuova Ecologia

'Ndrangheta e territorio, secondo il rapporto ecomafie «la Calabria stabilmente al quinto posto della classifica per reati ambientali» ...