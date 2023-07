Rampage 07 07 2023 Centesimo episodio

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 8 luglio 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovodi. Quest’oggi ci ritroviamo in quel di Edmonton, Canada, per la puntata numero 100 dello show del venerdì. Nella card di oggi spicca il rematch tra l’Elite ed il Dark Order, in programma gli incontri per il Blind Tag Team Eliminator Tournament. The Elite (Young Bucks & Adam Page) vs. Dark Order (Silver, Reynolds & Evil Uno) (3,5 / 5) Si tratta di un opener molto divertente e dinamico. Anche in questa occasione il Dark Order ha mostrato il suo lato spietato nei confronti dell’ormai ex amico Adam Page. Nel finale è stato decisivo l’intervento di Takeshita e Castagnoli, in particolare lo svizzero ha infierito su Adam Page con un Lariat dopo che il Cowboy era stato colpito da un Low Blow di Evil Uno. Il membro del Dark Order ne ha ...