Raid alla sede FdI di Parma | il secondo in 48 ore Russo | “Topi sordidi… Ci troveranno ancora più forti”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 8 luglio 2023), duevandalici in sole 48 ore. A neanche due giorni dall’assalto di ignotidi Fratelli d’Italia a, arriva la notizia di un nuovo attacco notturno a quello che dovrebbe essere rispettato come un presidio di democrazia e libertà politica. La denuncia di questo ennesimo gesto intimidatorio, riconducibile a militanti di estrema sinistra, è il deputato di Fratelli d’Italia, Gaetana. La quale rende noto che «dopo sole 48 ore, in cui è pervenutanostra comunità di FdIla condanna e solidarietà unanime da parte di tutte le forze politiche, per gli atti vandalici e gli insulti subiti lo scorso giovedì 5 luglio, presso lapolitica di Borgo del Parmigianino, ecco di nuovo l’ennesima prova di ...