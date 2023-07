Rai | la bufala di Telemeloni | “La Balivo è una balilla?”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 8 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/nicola-su-.mp4 La Rai? Oppure Tele-Meloni? Anche qui Nicola Porro e Giuseppe Cruciani, nella loro “Una zanzara nella Zuppa” non sono completamente d’accordo. Come accaduto sul caso del figlio di Ignazio La Russa e la reazione del presidente del Senato. Ieri sono stati presentati i palinsesti di Viale Mazzini a Napoli. Tante le novità, soprattutto dopo gli addii di Fabio Fazio, Lucia Annunziata, Massimo Gramellini e Bianca Berlinguer. Il cambiamento si vede: sul piccolo schermo arrivano Pino Insegno, Filippo Facci e via dicendo. Addio Telekabul, insomma. Nell’ottica di maggior pluralismo. Su questo rinnovamento della Rai operato dell’ad Roberto Sergio, Porro e Cruciani dissentono. Per il conduttore della Zanzara il centrodestra avrebbe “occupato” il servizio pubblico. Legittimo, visto che lo “c’è sempre ...