Rai | Amato | “Necessario cambio di rotta sostanziale per centro Napoli”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Per la prima volta ildi produzione Rai diè stato scelto per la presentazione del palinsesto dei programmi 2023/2024. Esprimo grande soddisfazione per questo bel segnale di attenzione per la città, che va colto anche come volontà di rilancio deldi. Mi auguro ora undirispetto alle criticità e preoccupazioni avanzate negli anni dai lavoratori Rai di Via Marconi con più produzioni, più investimenti e più livelli occupazionali”. E’quanto dichiarato dalla presidente del Consiglio comunale Enza, che ha anche ricordato la mozione presentata in Consiglio insieme ai colleghi del Partito Democratico lo scorso mese di marzo per impegnare il Comune insieme alla Regione, ...