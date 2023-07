Ragazzo egiziano disabile insultato sul bus e buttato a terra per il colore della sua pelle | aggressore placcato dai passanti e denunciato

MONZA. Insultato e buttato a terra per il colore della sua pelle e per la sua disabilità. È accaduto a undisabile, di 22 anni,, su un bus a Monza. L'aggressore, un uomo di 47, è stato denunciato dalla polizia per lesioni, percosse ed ingiuria aggravate dall'odio razziale e dalla minorata ...Preso a male parole e poi spintonato fino a cadere a terra. L'unica 'colpa' della vittima Il colore della sua pelle e il fatto di essere undisabile . I fatti: un 22ennedisabile è stato prima i nsultato e poi buttato a terra proprio per il colore della sua pelle e per la sua disabilità. Tutto quersto è accaduto su un bus ...Insultato e buttato a terra per il colore della sua pelle e per la sua disabilità. E' accaduto lo scorso 4 luglio a undisabile di 22 anni,, su un bus a Monza. L'aggressore, un 47enne, è stato denunciato dalla polizia per lesioni, percosse ed ingiuria aggravate dall'odio razziale e dalla minorata ...

Ragazzo egiziano disabile insultato sul bus e buttato a terra per il colore della sua pelle: aggressore placca leggo.it

Brutto episodio di razzismo e discriminazione a Monza: un 47enne aggredisce un giovane egiziano disabile alla fermata dell'autobus.