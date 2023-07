Ragazzo disabile insultato sul bus e buttato a terra per il colore della sua pelle | aggressore placcato dai passanti e denunciato

Preso a male parole e poi spintonato fino a cadere a terra. L'unica 'colpa' della vittima Il colore della sua pelle e il fatto di essere un. I fatti: un 22enne egizianoè stato prima i nsultato e poi buttato a terra proprio per il colore della sua pelle e per la sua disabilità. Tutto quersto è accaduto su un bus ...Il, impaurito, ha telefonato al padre per chiedergli di aspettarlo alla sua fermata. In seguito, dopo aver notato l'aggressore scendere alla fermata precedente, ha richiamato il ...... per aver lasciato il figlio 14enne"alla prolungata esposizione a calore da cui ne ... La morte delavvenne a ridosso di Ferragosto del 2021. L'adolescente era affetto da tetraperesi ...

Ragazzo disabile insultato e spintonato per il colore della sua pelle da un 47enne a Monza La Repubblica

Accusato di lesioni, percosse e ingiuria Lo scorso 4 Luglio a Monza, si è consumato un triste episodio che ha coinvolto un 47enne e un giovane disabile egiziano. Un bus a Monza, Notizie.com Salito su ...L’aggressore è un 47enne già noto alle forze dell’ordine. Ha preso di mira il ragazzo mentre erano sull’autobus e l’ha picchiato una volta scesi dal mezzo ...