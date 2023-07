Rabbia e menopausa | il collegamento esiste | ma non sarà un altro tabù

Leggi su dilei

(Di sabato 8 luglio 2023) Esistono alcune emozioni, che riguardano tutti, che sono intense e fanno paura. Reprimerle non serve a niente e, anzi, ha un effetto controproducente che non fa che minare il nostro benessere fisico e psichico. Ansia, tristezza,e nervosismo sono stati d’animo che ci rendono vulnerabili, ma al contempo umani. Fuggire da questi non è possibile. Possiamo, però, metterci all’ascolto di quello che proviamo per analizzare le cause e le conseguenze, per intraprendere dei percorsi di consapevolezza e sì, anche per chiedere aiuto. È proprio dellache oggi vogliamo parlarvi, di quell’emozione furibonda e apparentemente implacabile, che nasce e cresce dentro di noi tutte quelle volte che sentiamo di aver subito un ingiustizia o un torto. Quando sentiamo la necessità di difenderci da pericoli, siano essi reali o immaginari....