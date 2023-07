Questa spia rossa auto viene fraintesa da tutti | ma ti salva da un danno di migliaia di euro

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 8 luglio 2023) Attenzione: se si accendenel cruscotto della macchina devi capire immediatamente di cosa si tratta e cosa fare. Agire in fretta dopo l’accensione dellaè l’unico modo per evitare che l’subisca unanche dididell’accesa: un segnale da non trascurare assolutamente – grantennistoscana.itSe c’è un quadro dell’capace di farci preoccupare, questo è senz’altro quello delle spie della macchina. Sono tante e oltretutto hanno simboli e colori diversi. Più che sufficiente per farci andare in confusione. Non è sempre cosa facile associare subito lache si accende improvvisamente nel cruscotto della ...