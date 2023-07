Quante posizioni guadagna Matteo Berrettini nel ranking ATP? Dove può arrivare a Wimbledon

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) La rinascita di, qualificatosi per gli ottavi di finale di2023, comporta anche dei tangibili vantaggi per il. Al momento il classe 1996 ha virtualmenteto sette, risalendo sino al n.31 con 1262 punti. Il ritorno in top30 sarebbe ufficiale in grado di approdo ai quarti di finale: chiaramente servirà una prestazione superlativa (e forse anche oltre) contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.1 del mondo. In caso di accesso tra i migliori 8, il romano avrebbe la chance teorica di scalare altri cinque posti in classifica, sebbene vadano considerate le prestazioni anche di altri giocatori che lo sopravanzano, come ad esempio il kazako Alexander Bublik. Una eventuale semifinale garantirebbe addirittura il ritorno in pompa ...