Quali sono i primi colpi della Juventus di Giuntoli? I movimenti per tornare al vertice

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) Cristianonon è certo dotato di bacchetta magica come il più classico dei prestigiatori. Da sempre il dirigente toscano ha fattosemplicità econcretezza le sue armi migliori, per nulla nascoste, tra le altre cose. Lo ha fatto al Carpi, con il quale ha ottenuto una raffica di promozioni fino alla Serie A, ha elevato ulteriormente il concetto al Napoli, fino alla conquista del terzo Scudettostoria dei partenopei, lo dovrà fare ora alla. Compito non semplice, certo, ma che sta affrontando sin da subito rimboccandosi le maniche. L’AVVIOSUA AVVENTURA A TORINO Ieri, per esempio, il nativo di Firenze è stato ufficializzato come nuovo responsabile dell’area sportiva del club bianconero e, nelle sue prime parole dopo l’insediamento, oltre a ...