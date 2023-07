Qual è la prima squadra italiana a iniziare il raduno estivo? Calendario | programma e località dei ritiri

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) La Serie A scalda i motori. Siamo a luglio, tempo di ombrelloni e giornate di mare, mentre per il calcio italiano è il momento di mettere su le basi per la stagione che sta per partire. Tutte le squadre sono in procinto di partire per progettare il 2022/2023. Anzi, quasi tutte, perché una di loro, il Frosinone, ha già dato il via alle danze. I ciociari, ritornati in Serie A dopo quattro anni, hanno voluto essere i primi a scattare dai blocchi per arrivare più pronti possibili al debutto stagionale contro i campioni d’Italia del Napoli e hanno iniziato ieri, 7 luglio, la loro preparazione. Lain mano ad Eusebio Di Francesco rimarrà a Fiuggi fino al prossimo 24 luglio. Altre squadre hanno invece scelto lunedì 10 luglio come data per potersi reincontrare dalle vacanze. Cagliari, Empoli, Genoa, Monza e soprattutto Inter, Juventus, Milan e Roma inizieranno da ...