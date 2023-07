Quagliarella il toccante messaggio d'addio e d'amore alla Samp FOTO

...per via del saluto a Fabio, talento di Castellammare di Stabia e ultrà a sua volta che ha voluto condividere con il suo pubblico (ha vestito anche la maglia azzurra) in questo...... con le premiazioni a Spalletti e Osimhen , con l'emozione diin lacrime davanti al ... Se è statoil girotondo dei giocatori del Napoli attorno a Nino D'Angelo che cantava il suo ...... l'allenatore dei blucerchiati, Dejan Stankovic , ha sostituitocon Sam Lammers . Non ... Una scena, che ha di fatto interrotto il match per due minuti buoni e davanti al quale il n°...

La Sampdoria saluta Quagliarella: il toccante post social Corriere dello Sport

Ieri la Sampdoria ha dato ufficialmente l'addio a Fabio Quagliarella e oggi l'attaccante napoletano ha voluto salutare i suoi tifosi attraverso la propria pagina instagram con un toccante messaggio d' ...Si chiude l'era Quagliarella a Genova con la maglia della Sampdoria. Pochi minuti fa, infatti, il club blucerchiato ha ufficialmente salutato l'ormai ex capitano con un toccante post social. "Dicendo ...