Quagliarella | «Avrei voluto riportare la Samp in Serie A | ma il legame con i tifosi…»

(Di sabato 8 luglio 2023) Fabiosaluta ladoria dopo l’annuncio del mancato rinnovo di contratto con il club blucerchiato Fabioha salutato ladoria dopo il mancato rinnovo di contratto. Il messaggio su Instagram dell’ex blucerchiato. IL MESSAGGIO – «A volte anche le cose più belle finiscono, purtroppo siamo arrivati all’ultimo capitolo di questa lunga storia d’amore tra me e voi. Sapete che mi sarebbe piaciuto provare alasul palcoscenico che merita, ma ilche c’è con voi non finirà certo oggi. Farò sempre il tifo per lache è una seconda casa e la mia porta resterà aperta. Sempre e per sempre dalla stessa parte ci troveremo».

Dopo 8 stagioni, 102 gol in 277 partite di campionato e il titolo di capocannoniere 2019, l'attaccante stabiese ha il rammarico di chiudere in blucerchiato con una retrocessione ...Fabio Quagliarella ha salutato la Sampdoria dopo il mancato rinnovo di contratto: le parole della leggenda blucerchiata Fabio Quagliarella ha salutato la Sampdoria dopo il mancato rinnovo di contratto ...