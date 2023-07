PSG | ufficiale l’arrivo di Lee Kang-in | «Non vedo l’ora di iniziare»

(Di sabato 8 luglio 2023) Il PSG ha comunicato di aver completato l’acquisto di Lee-in dal Maiorca. Le parole del calciatore sudcoreano Lee-in è un nuovo calciatore del PSG. Il centrocampista classe 2001 sudcoreano, ha ultimato il suo passaggio dal Maiorca ai francesi. Di seguito le sue parole. ARRIVO – «È un piacere poter entrare a far parte del Paris Saint-Germain, è uno dei più grandi club del mondo, con alcuni dei più grandi giocatori del mondo. Nondiquesta nuova avventura». POSIZIONE – «La mia posizione in campo può variare, sono un centrocampista capace di giocare su entrambe le fasce. Sono un giocatore di palla abile e confortevole. Ho tanta voglia e sete di vittorie. Sono al servizio del collettivo, con l’obiettivo che vinca la squadra». CLUB – «Conosco il Paris Saint-Germain ...

