Psg | Mbappé | “Gioco solo per vincere | non importa la squadra”

Leggi su sportface

(Di sabato 8 luglio 2023) Il futuro di Kylianè ancora da scrivere, anche perché il fuoriclasse del Paris Saint Germain, appena passato sotto la guida tecnica di Luis Enrique, fa di tutto per alimentare dubbi e suggestioni. “Motivi per credere che sia la mia ultima stagione in Ligue 1? È molto semplice, sono uno competitivo, quandoè per– ha detto il capitano della Nazionale transalpina dopo aver ricevuto il premio per il miglior giocatore francese della stagione 2022/2023, assegnato da ‘L’Equipe’ e ‘France Football‘ – E noncon chio la maglia che indosso, dove o l’anno. Non mi accontento mai di: vado in vacanza, faccio un reset, recupero energie e torno con quella fame che tutti conoscono. Sono sempre insoddisfatto, quindi non sono mai impressionato da quello che ...