PSG | anche l’Arsenal ci prova per Mbappé

(Di sabato 8 luglio 2023)sarebbe interessato ad ingaggiare Kyliannel caso in cui decidesse di lasciare il PSG. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del The Independent,sarebbe pronto a fare sul serio per Kyliandel PSG. Il fuoriclasse francese, nel mirinodel Liverpool, preferisce infatti i Gunners per un eventuale trasferimento in Premier League. Il problema è relativo all’alto costo dell’operazione che la squadra di Arteta non potrebbe in questo momento sostenere. Vedremo se la situazione si potrà sbloccare nel corso del calciomercato.