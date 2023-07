Prigozhin rispunta sui social e spara contro i media russi | “Ricordatevi…”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 8 luglio 2023) Roma, 8 lug – Che fine ha fatto il capo della Wagner, Yevgeny? E’ in Bieloa o a San Pietroburgo, come sostiene Lukashenko? Vive(va) nel lusso o è un morto che cammina? Mistero, al netto delle varie ricostruzioni e delle comunicazioni contraddittorie. Sta di fatto che ora è ricomparso, dopo lunghi giorni di totale silenzio, da quando cioè ha fermato d’un tratto la cavalcata dei suoi miliziani su Mosca. Prighozin èto suicon un post durissimo, in cui attacca a gamba tesa i. “Leggere i giornali, sentire le storie in tv, mi fa stare molto male, i bastardi della tv, che ieri ammiravano i ragazzi della Wagner, ora stanno versando ogni tipo di veleno…”, scrive l’ex “chef di Putin”, citato da Novaya Gazeta. “Ricordate, bastardi della tv, che non sono ...