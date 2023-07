Prigioniera della follia | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 8 luglio 2023): trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 8 luglio 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondathriller diretto da Jeff Hare con Cathy Moriarty, AlexAnn Hopkins, Laurie Fortier, Sam Meader. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Due paramedici sopraggiungono sul luogo di un incidente automobilistico per trasportare in ospedale un’adolescente ferita. Tuttavia, invece di accompagnarla in pronto soccorso, l’ambulanza la porta a casa di una donna la cui figlia è appena morta.: il cast delAbbiamo visto la trama di...

Follia (Thriller, Drammatico) in onda alle 21.20 su Rai 2 , un film di Jeff Hare, con Cathy Moriarty, AlexAnn Hopkins, Laurie Fortier, Sam Meader, Joey Luthman, Mason Trueblood, Tom ...Sabato 8 Luglio su Rai Due alle 21.20 , in prima visione , va in ondafollia, pellicola del 2020 diretta da Jeff Hare , 87 minuti di suspense e adrenalina pura che vi terranno, ne ...Stasera , 9 luglio, su Rai 2 , in prima serata, alle 21.20, in prima visione assoluta, va in ondafollia , quinto film del ciclo estivo Nel segno del giallo . Il thriller è diretto da Jeff Hare. Daniel West è l'autoresceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da ...

Prigioniera della follia, cast e trama film SuperGuidaTV

