Presentati i palinsesti | tante novità per una Rai più pluralista

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 8 luglio 2023)ma anchericonferme nei nuovidella Rai per la stagione 2023-24,oggi a Napoli, alla presenza dei vertici della tv di Stato, del sindaco della città partenopea Gaetano Manfredi e del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Noi abbiamo fatto un grande sforzo per aggiungere, per innovare, per sperimentare e per fare in modo che i nostrifossero ulteriormente arricchiti, sia di professionalità, di competenze, che di contenuti", ha detto l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio. "Credo che questo sforzo, che hanno fatto i colleghi dei generi sia stato raggiunto, perché noi in questidi questa stagione abbiamo trenta nuovi programmi".e riconferme "Aggiungere", ha ...