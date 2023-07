Prelemi | il brindisi incuriosisce i fan | il commento di Giulia svela il motivo

Leggi su 361magazine

(Di sabato 8 luglio 2023), unspeciale pre-partenza: ilsocial di. Ecco cosa è emerso dal suo account. Quale sarà la nuova meta?, la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli eSalemi viaggia ad alta quota. I due ex gieffini negli ultimi mesi hanno affrontato un momento delicato. La crisi è rientrata e oggi, si godono l’estate e il loro forte amore. Pierpaolo esui social sono tornati attivissimi a condividere inediti momenti. La giovane coppia riesce a regalare intense emozioni ai fan che li seguono con affetto e stima. Tra i tanti progetti al quale, sicuramente, entrambi stanno lavorando segretamente, in molti si domandano se a settembre torneranno in televisione? Sia Pierpaolo chequest’anno hanno esordito come ...