Precipita sul Gran Sasso | muore un alpinista romano

Un alpinista romano e' morto nel pomeriggio durante l'arrampicata ai Prati di Tivo (Teramo). Due alpinisti capitolini erano lungo la Via MirkaCorno Piccolo,Gran Sasso, quando uno dei due, il primo di cordata, al quarto tiro, per ragioni ignote, e' volato giu' lungo la parete ed e' deceduto. L'alpinista e' finito incastrato in una nicchia della parete ...È volato giù dalla parte del Corno Piccolo e quel volo gli è purtroppo stato fatale. A perdere la vitaGran Sasso è stato un alpinista romano che insieme ad un compagno di arrampicata, di Roma anche lui, stava percorrendo la via Mirka sulla parete est della montagna (Prati di Tivo). L'uomo è ...Una tragedia che scuote gli Stati Uniti equale, adesso, si indaga. All'arrivo dei soccorsi l'... L'autobusin un burrone, tragedia in Messico: 'Almeno 29 morti, molti feriti gravi' Piper ...

La vittima è rimasta incastrata in una nicchia: salvo l'amico che era con lui. Altri due morti in Veneto Un alpinista romano è morto sul Gran Sasso mentre era impegnato in un'arrampicata ai Prati di T ...