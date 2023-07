Precipita sul Gran Sasso | morto alpinista romano durante un' arrampicata

(Di sabato 8 luglio 2023) Unoggi pomeriggioun'a Prati di Tivo, località in provincia di Teramo alla base del versante settentrionale del Corno Piccolo del. L'uomo,, stava percorrendo insieme a un compagno di escursione la Via Mirka del Corno Piccolo, sul. L'era il primo di cordata quando al quarto tiro, per ragioni ignote, è volato giù lungo la parete ed è deceduto.

Un alpinista romano è morto nel pomeriggio durante l'arrampicata ai Prati di Tivo (Teramo). Due alpinisti capitolini erano lungo la Via MirkaCorno Piccolo,Gran Sasso, quando uno dei due, il primo di cordata, al quarto tiro, per ragioni ignote, è volato giù lungo la parete ed è deceduto. L'alpinista è finito incastrato in una nicchia della parete ...leggi anche Monte Rosa, alpinista italianoLyskamm e muore FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Incidenti e pericoli in montagna, i consigli del Soccorso alpino ...... Yilmaz minaccia Demir con la pistola! Demir , per affermare la propria patria potestàbimbo, ... Zuleyha sida Adnan , con l'Akkaya e Demir al seguito, ed i tre si trovano davanti ad una ...

Precipita sul Gran Sasso, muore alpinista romano - Ultima Ora Agenzia ANSA

Un alpinista romano è morto nel pomeriggio durante l'arrampicata ai Prati di Tivo (Teramo). Due alpinisti di Roma erano lungo la Via Mirka sul Corno Piccolo, sul Gran Sasso, quando uno dei due, il pri ...È precipitato sulla via Mirca, un tratto molto difficile e molto pericoloso (anche per gli esperti della montagna) del Corno Piccolo, sul Gran Sasso. Un alpinista romano è ...