Povia e Caiazzo a Reino per festeggiare il Santo patrono

(Di sabato 8 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuattro i giorni di festa aper celebrare ilprotettore, Sant’Antonio di Padova. Si inizierà l’11 agosto con il concerto live dei Bottari ‘Mane Mane’ presso il suggestivo centro storico alle pendici del Castello. Il 12 invece torna la ‘Cena tradizionale: acci, paparuli e vino’ ad ingresso libero a base di peperoni, sedano in pinzimonio ed ottimo vino paesano. Ad allietare la serata in piazza Meomartini ci sarà Orchestra Tropicana e il gruppo di musica popolare Almaterra. Il 13 agosto gran concerto bandistico ‘Citta di Barletta’ presso piazza Regina Margherita e a seguire spettacolo pirotecnico a cura della ditta Piromagia di Russo Gaetano. A chiudere la manifestazione il giorno 14 agosto in piazza Meomartini ci sarà ad aprire la serata il gruppo Sanremando con le più grandi canzoni di San Remo e a seguire i ...