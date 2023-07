“Porro mi ha detto ‘assumilo’ | poi però…” Il racconto da ridere di Bonometti

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 8 luglio 2023) https://www.nicola.it/wp-content/uploads/2023/07/-sto-cercando-200-persone.mp4 “I nostri lavoratori sono i più bravi”, dice Marcoalla Ripartenza 2023 dal palco Petruzzelli di Bari. I più bravi, certo. Ma che adesso le aziende fanno fatica a trovare. Non solo per il calo demografico, dice il Presidente e Amministratore Delegato OMR. Non solo per il reddito dio cittadinanza, come spesso si è pensato. Ma anche per situazioni davvero incredibili. Come quella, inedita, raccontata dadi fronte al pubblico della Ripartenza. Una storia da non credere. “Attraversouno si è presentato a me. Aveva 55 anni e io avevoal direttore del personale di assumerlo a tutti i costi. Volete sapere cosa mi ha? Questo qui ha ...