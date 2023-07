Ponticelli | sorpresa con la droga | arrestata

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 8 luglio 2023)con oltre 400 grammi diin casa e nell’automobile nel Quartiere di Napoliuna 37ennecon lain casa e in auto a. Ieri pomeriggio gli agenti del locale Commissariato e del Reparto Prevenzione Crimine Campania svolgevano un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. In via Eduardo Scarpetta, hanno notato una donna cedere qualcosa a due persone per poi entrare in un appartamento di uno stabile. I poliziotti hanno controllato l’abitazione della donna la quale, alla loro vista, ha tentato di disfarsi di uno zaino. All’interno di quest’ultimo trovate 25 bustine contenenti circa 28 grammi di marijuana, 21 involucri di hashish del peso complessivo di circa 94 grammi e una chiave di ...