Pomeriggio Cinque | Myrta Merlino lancia la sfida | «La casalinga di Voghera non esiste più | il gossip non mi appartiene | sarà un rotocalco senza spettacolarizzazione»

(Di sabato 8 luglio 2023)(Us) E’ una delle novità più attese della prossima stagione televisiva:su Canale 5, dove – come vi avevamo anticipato –al timone dial posto di Barbara D’Urso. Non un semplice cambio alla conduzione un grande cambiamento voluto da Pier Silvio Berlusconi al quale era impossibile rinunciare. “Ho lasciato la mia casa professionale (La7, ndDM) dopo ben 12 anni pensando ad un settimanale, questo è certo, poi però la vita ha più fantasia di noi e a questa proposta era difficile dire di no. Mi sono sentita molto corteggiata e molto rassicurata sull’impostazione informativa chela protagonista di una nuova fase storica per Mediaset. Essere parte di questo grande cambiamento mi è sembrata ...

minuti dalla fine, Verstappen è rimasto in ottava posizione alle spalle di Sargeant e ... che Sainz ha provato dalla prima sessione e lui non è riuscito a provare neldi venerdì per ...le serate per "scoprire nuove tematiche" predisposte lungo i martedì di luglio e agosto a ... infatti, fino al 10 settembre, tutte le domeniche dalle 16 alle 19 e tutti i venerdì......estivo si è trasformato in un vero e proprio successo negli ascolti tanto da diventare un vero e proprio fenomeno fino all'ultima stagione oltreché un ottimo traino per ildi ...

Myrta Merlino presenta il nuovo Pomeriggio 5 (post Barbara D'Urso): «Basta gossip, non mi appartiene. La crona ilmessaggero.it

Meno trash e più storie. Myrta Merlino arriva a Pomeriggio 5 e segue alla lettera le nuove disposizioni di Pier Silvio Berlusconi: spazio all'informazione. La giornalista lascia La7 ...Myrta Merlino Pomeriggio 5, la giornalista ha rivelato come sarà il nuovo programma che condurrà al posto di Barbara dUrso ...