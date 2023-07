Pomeriggio Cinque | Myrta Merlino lancia la sfida | «La casalinga di Voghera non esiste più | il gossip non mi appartiene | sarà un rotocalco senza spettacolarizzazione»

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 8 luglio 2023)(Us) E’ una delle novità più attese della prossima stagione televisiva:su Canale 5, dove – come vi avevamo anticipato –al timone dial posto di Barbara D’Urso. Non un semplice cambio alla conduzione ma un grande cambiamento voluto da Pier Silvio Berlusconi al quale era impossibile rinunciare. “Ho lasciato la mia casa professionale (La7, ndDM) dopo ben 12 anni pensando ad un settimanale, questo è certo, poi però la vita ha più fantasia di noi e a questa proposta era difficile dire di no. Mi sono sentita molto corteggiata e molto rassicurata sull’impostazione informativa chela protagonista di una nuova fase storica per Mediaset. Essere parte di questo grande cambiamento mi è sembrata ...