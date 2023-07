Pistoia blues | Steve Hackett regala i Genesis dopo 50 anni

(Di sabato 8 luglio 2023)una rassegna di pezzi da solista e uno scambio di battute in italiano, parte “Watcher of the skies” che catapulta la piazza negli’70

In programma l'8 luglio: si esibiranno i BaustellePer agevolare il rientro daa Firenze dopo il concerto delFestival di sabato 8 luglio, quando sul palco saliranno i Baustelle, è stato previsto da Trenitalia un treno straordinario notturno. La partenza è prevista all e 1.00 dalla stazione di ...Con l'avvio delFestival, per le vie del centro storico torna ilMarket. La manifestazione commerciale e degli hobbisti andrà avanti da venerdì 7 a mercoledì 12 luglio compresi, con orario ...

La grande musica al Pistoia Blues Il leggendario chitarrista Hackett infiamma la piazza con il suo rock LA NAZIONE

Il trio di Montepulciano approda in piazza Duomo con il tour di presentazione dell'album 'Elvis' Terza serata oggi (8 luglio) della 42esima edizione del Pistoia Blues Festival: in piazza Duomo a Pisto ...