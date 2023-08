Piovani conquista il pubblico tarantino

... che nel 1986 trova addirittura la promozione nel massimo campionato , pur senzasul ... probabilmente: ben 14 i gol segnati in un prolifico tridente con Turrini e, coronando l'...... che nel 1986 trova addirittura la promozione nel massimo campionato , pur senzasul ... probabilmente: ben 14 i gol segnati in un prolifico tridente con Turrini e, coronando l'...

UN MIRTO CON... GIANPIERO PIOVANI Tutto Cagliari

Il Festival con la direzione artistica di Giacomo Pedini vanta il 71% di occupazione media degli spettacoli, in linea con il 2022 nonostante i ripieghi all’interno per maltempo. Le date per il 2024 ...Mittelfest 2023 cala il sipario sulla trentaduesima edizione che, nonostante il meteo non sempre favorevole, ha accolto un pubblico numeroso e partecipe che ha risposto prontamente alla sfida all’INEV ...