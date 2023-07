Pino Insegno | “la voce di Aragorn” diventato “l’amico di Giorgia”

Condurrà il game - show 'Il Mercante in Fiera' su Rai2FOTOGRAMMA 'Non ho polemiche in atto, polemica sarebbe rispondere. Non ho alcun tipo di risposta a tutto questo, non vedo polemiche, leggo i giornali come tutti e mi diverto a vedere e ...torna in Rai e raddoppia. L'attore condurrà dal 18 settembre al 22 dicembre l'access prime time di Rai2: Ilmercanteinfiera, riedizione televisiva del classico gioco natalizio, in cui tre ...Su Rai 1 arriva. Il comico condurra' Ilmercanteinfiera dal lunedi' al venerdi' in access prime time. Tra le riconferme Bruno Vespa condurra' Cinque minuti, in onda su Rai 1 alle 20.30 ...

Pino Insegno al timone de L'Eredità e Mercante in fiera: Polemiche Faccio questo lavoro da 40 anni Fanpage.it

Annunciati ieri a Napoli i nuovi palinsesti della tv pubblica: la Maggioni al posto dell’Annunziata, Report invece di Fazio. E arriva Facci ..."Quando sfoglio i giornali mi diverto a leggere cose che non sono mai uscite dalla mia bocca. Ma devo dimostrare in campo quello che valgo, sono 40 anni che ...