Pillon | «Giuntoli alla Juve? La sua carriera parla da sola…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 8 luglio 2023) Giuseppe, ex allenatore del Carpi, hato in esclusiva antusnews24 dell’arrivo di Cristianoin bianconero Giuseppe, ex allenatore del Carpi, hato in esclusiva antusnews24. Che idea si è fatto sul passaggio di? «L’ho avuto al Carpi e posso dire che lui è un grandissimo direttore. Si è visto subito che avrebbe fattoperchè è uno che ha personalità, conosceperfezione i giocatori ed è bravissimo a rapportarsi con la società, con il tecnico e i giocatori. La suapoida sola, basta guardare il suo curriculum, le sue vittorie e ricordare che ha portato il ...