Piastri | ' Passo avanti enorme rispetto ad inizio campionato'

(Di sabato 8 luglio 2023) Per la prima volta in top 3 in qualifica, Oscar. Proprio nel GP di casa del suo team, quella McLaren che gli ha fornito gli aggiornamenti resi già disponibili per Norris in Austria, ed Oscar ...

Per la prima volta in top 3 in qualifica, Oscar. Proprio nel GP di casa del suo team, quella McLaren che gli ha fornito gli aggiornamenti ... ilavanti è stato enorme" ....decimi le due McLaren di Lando Norris e Oscar. Sorrisi e pacche sulle spalle nel team di Woking: dopo un inizio di stagione in salita, la squadra ha migliorato la propria monoposto un...... mentre in terza posizione ci sarà un bravissimo Oscar, sempre più in crescendo in questa ... ma sarà tutto da vedere domani sulla base delgara e, soprattutto, delle strategie che ...

F1 | McLaren, Piastri: “Passo enorme rispetto ad inizio stagione” F1grandprix.it

L'australiano, che ha centrato il miglior risultato in qualifica di una carriera ancora agli albori, è quasi incredulo a guardare come era cominciata la stagione per una McLaren che appare risorta ...Charles Leclerc e la Ferrari si devono arrendere a Red Bull e McLaren nella corsa alla pole, col monegasco che nel GP di Gran Bretagna a Silverstone partirà dalla seconda fila in quarta casella in gri ...