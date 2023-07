Piacenza | padre si getta nel fiume Trebbia per salvare il figlio | entrambi muoiono annegati

e figlio di 60 e 25 anni, originari dello Sri Lanka, sono morti annegati nel pomeriggio nel fiume Trebbia , in provincia di. Con la famiglia stavano trascorrendo la calda giornata ...È ciò che è successo a Perino, in provincia di, dove un uomo di 59 anni, originario dello ... carabinieri e vigili del fuoco, non c'è stato nulla da fare: i corpi die figlio sono stati ...Leggi Anche Puglia, bambino di sei anni annega durante un campo estivo Leggi Anche Oristano, si tuffa per salvare il figlio della compagna ma muore annegato TI POTREBBE INTERESSARE

Il padre si tuffa nel fiume Trebbia a Piacenza per salvare il figlio che non riemerge: annegano entrambi Virgilio Notizie

Padre e figlio di 60 e 25 anni, originari dello Sri Lanka, sono morti annegati nel pomeriggio nel fiume Trebbia, in provincia di Piacenza. Con la famiglia stavano trascorrendo la calda giornata estiva ...