Perché non può esserci spazio per un “razzismo compensativo”

(Di sabato 8 luglio 2023) La recente sentenza con cui la Corte Suprema Usa, a maggioranza di sei giudici contro tre, ha risolto due cause riunite che contrapponevano un’associazione fondata a tutela della corretta ammissione degli studenti ai corsi universitari (Students for Fairy Admissions) all’Università Harvard e all’Università del Nord Carolina, dichiarando illegittimi i criteri di ammissione delle due università, in quanto basati su un eccessivo peso dato alla razza dei richiedenti, elevata spesso a criterio decisivo, ovviamente ha suscitato forti polemiche. I contrari alla decisione hanno usato sui mass media (anche italiani) toni spesso drammatici ed hanno visto in questa pronuncia la distruzione dei diritti negli Stati Uniti, il ritorno del, il rovesciamento della evoluzione moderna delle pronunce della Corte; qualcuno ha persino tirato in ballo il “sogno” sull’eguaglianza ...

sempre si riflette sulle conseguenze di una simile portata in termini di immaginario. Eppure, ... Si potrebbero fare altri esempi, ma forse sarebbe superfluo,la centralità dei videogiochi è ...Mainserire i figli in un percorso scolastico tradizionale, che sarebbe in fondo più semplice Per offrire esperienze più stimolanti, creative e che prevedano molte ore all'aria aperta. A ...Sono nuove frontiere che esplorano un mondo sconosciuto, per creare gusti che oggi ancoraesistono.l'ossessione dilagante tra gli chef per la conservazione sul lunghissimo periodo e la ...