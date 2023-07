Perché Kendall Jenner non ha posato accanto alle sorelle al Met Gala | il motivo

Leggi su velvetmag

(Di sabato 8 luglio 2023)ha spiegato ilper cui ha perferito non posare al fianco delle sueal Met2023. La modella ha sfilato con un body di Marc Jacobs mozzafiato. Sono trascorse settimane dal Met, maha rivelato soltanto adesso ilper cui ha preferito non posare insiemesuesul tappeto rosso più ambito di New York. Famiglia di influencer, quella delle Kardashian è una delle più famose a livello mondiale, per cui non stupisce l’interesse generato nei loro confronti. L’hanno dimostrato non una, ma ben due serie TV pensate appositamente per la loro famiglia. L’ultima, intitolata semplicemente The Kardashians, è disponibile anche in Italia su Disney+ e ...