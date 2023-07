Perché Ignazio La Russa potrebbe ora diventare testimone contro il figlio Leonardo per l’accusa di stupro

(Di sabato 8 luglio 2023) L’avvocato Stefano Benvenuto è il legale della ragazza che accusaApache Ladi. La denuncia è stata presentata il 29 giugno scorso. E secondo La Verità era all’epoca già nella disponibilità del Corriere della Sera. Benvenuto oggi parla proprio con il quotidiano. E dice che il presidente del SenatoLaha ammesso di aver visto la ragazza nel letto, quindi ora è un possibile. Benvenuto premette che la ragazza andrà presto a testimoniare davanti alle pubbliche ministere Letizia Mannella e Rosaria Stagnaro. Nell’intervista con Giuseppe Guastella il legale risponde ai «molti interrogativi» ventilati da Lariguardo la vicenda. Ricordando che non spetta a lui decidere se la vicenda costituisca o no un reato. E parlando anche ...

... ma anche su tante altre che possono rinunciare a denunciaretemono di non essere credute". ...La Russa, non è solo un padre, ma rappresenta la seconda carica dello Stato ed è grave che ...il vittimismo del governo, sulla giustizia, è un preoccupante manifesto politico: inizia la ... C: l'inchiesta contro uno dei figli diLa Russa, indagato per violenza sessuale. Abbonati ...Anchea Palazzo Chigi, cioè nel luogo dove la teoria del complotto ha preso sostanza, ... forse il più fangoso, e cioè quello del figlio diLa Russa, e dunque non era male trovare un ...