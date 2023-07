Per i giudici palpeggiare “per poco” una studentessa contro la sua volontà non è reato | assolto bidello a Roma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 luglio 2023) Il palpeggiamento c’è stato, ma per inon è stato abbastanza a lungo perché l’uomo possa essere condannato. Lo ha stabilito la sentenza della quinta sezione penale del Tribunale di, secondo cui “il fatto non costituisce”. Come rivelato dal Corriere della sera, è stato cosìundi un istituto scolastico della Capitale finito sotto processo con l’accusa di violenza sessuale per avere toccato unanell’aprile del 2022. Per il tribunale il palpeggiamento, durato “tra i 5 e i 10 secondi” così come ha denunciato la vittima, è avvenuto ma non avrebbe avuto l’elemento soggettivo: lada parte deldi molestare la minorenne. Inon hanno, quindi, accolto l’impostazione della ...