Pensione di vecchiaia | INPS cambia tutto ed arriva il nuovo avviso | Devi rispondere per forza

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 8 luglio 2023) Con ilservizioè molto più semplice scoprire quando inviare la domanda di. In che modo si attiva? Una volta maturati i requisiti per andare in, non è sempre semplice capire quando poter presentare domanda per la prestazione. L’ha ideato unservizio per i contribuenti (ilovetrading.it)Per agevolare i contribuenti, l’ha predisposto unservizio rivolto, al momento, solo a coloro che si accingono a smettere di lavorare per mezzo delladi. Il progetto è stato finanziato con i fondi del PNRR ed è attivo, al momento, solo in via sperimentale. Come illustrato dall’Istituto tramite il Messaggio n. 2427 del 28 maggio 2023, ad essere coinvolti sono 5 mila ...